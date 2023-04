A- A+

Faz bem dividir a cama com pets? Conheça os prós e contras Com alguns cuidados básicos, dormir com seu animal doméstico não é um problema

Se o seu pet ou você (o que pode ser o caso) é dengoso, a possibilidade de que na hora de dormir vocês também estejam juntos é bem alta. Cães e gatos costumam adequar seus horários cotidianos aos horários de seus tutores, por isso o momento de descanso conjunto é comum. Contudo, há prós e contras no ato de dividir a cama com um animalzinho. O Folha Pet trouxe uma lista com vantagens e desvantagens para que o tutor avalie se dormir com o cãozinho ou gatinho está fazendo bem à saúde de ambos.

As dicas são da especialista em sono Theresa Schnorbach, da Emma Colchões.

Vantagens

Diminui a insônia

Melhora a qualidade do sono

Aumenta a sensação de segurança, principalmente para pessoas que dormem sozinhas

Para os animais também existem vantagens, pois cães e gatos são territorialistas e demonstram seu apego ao tutor quando decidem dormir no mesmo ambiente. Para cães, a sensação de segurança é aumentada quando eles estão com seus cuidadores. Para gatos a situação é ainda mais intensa: eles só dormem acompanhados quando se sentem completamente seguros.

Desvantagens

Acordar durante a noite com a movimentação do animal

Incômodo com excesso de pêlos

Maior exposição a germes que podem ser transmitidos pelos animais



Avaliadas a listas, aqui vão algumas dicas para ter a companhia de seu pet de forma segura:

Leve seu cachorro para passear à noite, para deixá-lo cansado

Estabeleça limites e domínios com o pet na hora de dormir

Durma vestido

Treine os animais para esperar que o deixem na cama

Se o animal de estimação se comportar mal ou de forma agressiva, tire da cama imediatamente

Certifique-se de que seu animal de estimação esteja limpo

Mude regularmente a roupa de cama, para ficar livre dos pelos dos animais

Leve seu pet para visitas regulares ao veterinário para que sejam examinados e vacinados, evitando, assim, a transmissão de germes e doenças.

