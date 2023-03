A- A+

Feira "Adote um Amigo de 4 Patas" acontece neste sábado (25), no Camará Shopping O evento acontece no piso L1 do mall, das 11h às 19h

Interessados em adotar um pet podem participar da feira Adote um Amigo de 4 Patas, que será realizada neste sábado (25), no Camará Shopping, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



O evento, promovido pela ONG Prefiro Bicho, acontece no Park Pet, no piso L1 do mall, das 11h às 19h.



De acordo com a organização, entre os animais disponíveis para adoção, estão cães de diferentes idades e portes. Todos os animais estão vacinados e vermifugados.



Para fazer a adoção, é necessário ser maior de 21 anos e apresentar comprovante de residência, documento de identificação, além de fotografia da residência na qual o pet irá viver.



Voluntários da ONG Prefiro Bicho estarão no local para passar todas as orientações necessárias para uma adoção responsável.



Na ocasião, o público também poderá ajudar com doações de ração, medicamentos ou produtos de limpeza, que serão usados em animais resgatados em situação de abandono e/ou maus-tratos.

