Feira de adoção de cães e gatos ocorre no Camará Shopping, em Camaragibe, neste sábado (25)

O Camará Shopping, em Camaragibe, realiza neste sábado (25) a feira de adoção de pets “Adote um Amigo de Quatro Patas”. O evento acontece das 13 às 19h no espaço Park Pet, no Piso L1 do centro de compras. Durante a feira estará presente uma equipe do projeto Prefiro Bicho orientando os futuros tutores sobre como ter sucesso na adoção de cães e gatos.

Os cães e gatos disponíveis para adoção na feira estão saudáveis e devidamente castrados e vermifugados.

Os futuros tutores devem ser maior de 21 anos e, no momento da adoção, apresentar os seguintes documentos:

Comprovante de residência;

Documento de identificação com foto;

Fotografia da residência.

Além de adotar um pet, quem frequentar o local pode contribuir com doações de ração, medicamentos e produtos de limpeza. O evento é uma parceria do centro de compras com o projeto Prefiro Bicho.

Serviço

Local: Piso L1 do Camará Shopping (R. Manoel Honorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe - PE)

Data: 25 de fevereiro de 2023

Horário: 13h às 19h

