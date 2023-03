Felinos lideram preferência entre tutores, registra programa de adoção de pets

A- A+

Leia Também

• Cabo de Santo Agostinho sedia evento de adoção de cães e gatos neste domingo (12)

• Cadelinha invade telejornal em Santa Catarina e expõe sua história de adoção pela emissora

• Dia Nacional de Adotar um Animal objetiva conscientizar população sobre a adoção responsável

A preferência entre cães e gatos na hora de adotar um pet é algo que muda de acordo com a afinidade e características do tutor. Quando a busca é por um pet mais enérgico e brincalhão, geralmente a escolha é por um cãozinho. Se a busca é por um animal que seja mais independente e pacifico, na maioria dos casos um gato é a opção. No Brasil, foi registrada pelo programa Adote Petz, programa de adoção do Grupo Petz, uma mudança no padrão de busca por animais a serem adotados. Nos últimos três anos, gatos são mais adotados que cachorros.

Desde 2020, gatos são mais adotados que cachorros

Até 2019, o programa, que se iniciou em 2007, mantinha cães entre os principais escolhidos por adotantes. Em 2020 se iniciou uma mudança de cenário, com 57% de gatos adotados e 43% de cães. Em 2021 o número passou para 62% de gatos e 38% de cães. Já a derradeira pesquisa, encerrada em 2022, identificou a adoção de 63% para gatos contra 37% para cães.

“A liderança dos gatos na preferência das adoções é uma tendência que reforça ainda mais o movimento da Dominação Mundial Felina, criado e liderado pelo Cansei de Ser Gato há quase 10 anos. A desmistificação dos gatos através da criação de conteúdo e o desenvolvimento de produtos exclusivos visando bem-estar e qualidade de vida é o principal pilar do nosso trabalho. Os resultados do programa Adote Petz são gratificantes!”, comenta Amanda Norico-fundadora da Cansei de Ser Gato, adquirida pela Petz em 2021.

Programa Adote Petz

O programa Adote Petz completou 15 anos em 2022. O projeto atua em três diferentes pilares, primeiro o estímulo à adoção responsável, através de um rigoroso trabalho de entrevistas dos futuros tutores, orientação e compartilhamento de conteúdo; segundo em doações de recursos obtidos através de parcerias com a indústria pet, editora MOL e o Movimento Arredondar; e na formação das ONGs, em parceria com a Phomenta, por meio de treinamentos e certificações que garantem a governança sobre os recursos repassados.

Atualmente, o Programa conta com a participação de mais de 120 ONGs e protetores independentes homologados, que passam por rígidos critérios de seleção. Por meio do Adote Petz, milhares de cães e gatos têm a chance de encontrar um lar todos os dias, atualmente presentes em lojas nas cinco regiões do país, e que possuem espaços exclusivos para adoção. O número de adoções facilitadas pelo programa atingiu em 2022 a marca de 66 mil pets adotados.





Veja também

Valores esquecidos Cerca de 6,9 milhões resgatam R$ 228,1 milhões em valores esquecidos