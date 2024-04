Fernanda Paes Leme registra encontro entre sua bebê e a cachorrinha da família; assista

A- A+

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme postou, nesta quarta-feira (24), em seu perfil do Instagram, um registro do encontro de sua cadelinha, Tina, com sua filha recém-nascida, Pilar. O registro fofo foi compartilhado em conjunto com Victor Sampaio, pai de Pilar.

No vídeo, a cadelinha cheira curiosamente a bebê e, na sequência, se aconchega entre os três na cama.



"Reencontro de muito amor. Sim, reencontro. Acredito muito que Tina entendeu que aquela pessoinha ali na frente era alguém que conviveu com ela por 9 meses, guardadinha dentro de mim. Tina esteve presente em todas as alegrias e angústias da maternidade e a identificação com Pilar foi instantânea. Ela sabia o quanto Pipa era esperada", escreveu a atriz na legenda da postagem.



"Pilar e Tina já são irmãs e vão construir muitas memórias lindas da infância. Não se desgrudam. Tina quer estar o tempo todo deitada ao lado, nos seguindo pela casa onde quer que Pilar esteja. Chamar para comer? Agora é um trabalhão. Passear? Outro trabalhão. E o coração da mamãe e do papai aqui transbordam vendo essa família linda que construímos. Lambeijos cheio de amor pra vocês", completa Fernanda.

Veja:

