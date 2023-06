Fernando de Noronha faz censo de cães e gatos; entenda para que serve a contagem

A- A+

Começou esta semana, na última terça-feira (6), um censo de cães e gatos no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. De acordo com o Governo do Estado, a contagem seguirá pelas duas próximas semanas.

Para realizar a contagem, feita pela última vez no ano de 2019, três equipes atuam em todas as residências da área urbana da ilha para coletar dados sobre a presença ou não de cães e gatos.

A pesquisa também compila informações sobre castração, vacinação, se há animais com microchip e estimativa de idade e origem dos animais.

Os dados servirão para comparação com o último censo de 2019 e para subsidiar novas ações de cuidado animal, campanhas de castração e ações futuras que associam cuidados com a saúde animal e humana.

Voluntário do setor de Pesquisa e Manejo da Fauna do ICMBio Noronha e colaborador na campanha de castração de 2019, o veterinário Bruno Resende ressalta que a participação da população vai ser essencial neste momento. A orientação é que os moradores possam receber as equipes e fornecer as informações.

"Cada equipe também estará acompanhada de um agente de endemias ou de um agente comunitário de saúde. É importante que a população receba bem essas equipes e colaborem, para que a gente entenda exatamente qual é a situação atual da população animal na ilha e seja possível também trabalhar conceitos de saúde e guarda responsável, além de fazer alguns alertas em relação às zoonoses", explica o veterinário.

Detalhes foram acertados em reunião entre Administração Distrital, o ICMBio e o Instituto Ampara Animal, de São Paulo, que veio apoiar a ação. Na Ilha, o Projeto Pet Noronha também é parceiro das instituições.

Campanha de castração

Em 2023, a campanha de castração acontecerá em agosto, mas, até lá, qualquer pessoa que identificar gatos de rua não castrados pode entrar em contato com o ICMBio pelo telefone (81) 9.9115-6860 ou por mensagem para o instagram @icmbionoronha e informar horário e local onde o animal foi visto. Uma equipe fará a captura, esterilização do animal, e a soltura no local de origem.

Veja também

São João Forró do Seu Zezu celebra 40 anos com Beto Barbosa, Geraldinho Lins, Mastruz com Leite, entre outros