Ferreira Costa sedia evento de adoção de pets do Abrigo Seu Alberto neste sábado (27) No local, também estarão sendo recolhidas doações para a instituição

Cães e gatos estarão disponíveis para adoção neste sábado (27), no estacionamento do Home Center Ferreira Costa da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Os cãezinhos que estarão em busca de uma nova família no evento são do Abrigo Seu Alberto, que também estará recolhendo doações para a manutenção de seu espaço.

Todos os animais estão vermifugados e castrados. Os interessados em adotar um animal de estimação devem ser maiores de 18 anos e têm de apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

O Abrigo Seu Alberto existe desde 2004 e, atualmente, assiste uma média de 90 cães, todos resgatados em situação de vulnerabilidade. Doações para o espaço - tanto de materiais de higiene e limpeza, quanto de ração e demais itens para os pets - estarão sendo recolhidas na Ferreira Costa neste sábado.



Evento de adoção pet na Ferreira Costa

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 2967 - Imbiribeira

Horário: A partir das 10h

