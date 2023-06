A- A+

Festas juninas: confira dicas para proteger o seu bichinho no feriado De alimentos adequados às bombinhas, saiba o que evitar e o que é permitido para o seu pet

Com as festividades juninas pela cidade, precauções devem ser tomadas pelos tutores que pretendem levar os companheiros de quatro patas para os locais. Alguns alimentos cozidos devem ser evitados, assim como ter cuidado extra com fogos de artificio e adereços para pets.

Confira abaixo algumas dicas de tradições de São João que são e as que não são recomendadas para seu bichinho.

Comidas típicas

Segundo a médica veterinária da plataforma online de assistência veterinária da Vet4All, Annie Tenório, alguns alimentos cozidos e temperados devem ser evitados.

“É preciso ter em mente que cães e gatos não devem ingerir sal, açúcar, alho, cebola e condimentos industrializados. A pamonha pode ser servida como petisco canino quando for preparada sem açúcar ou temperos. O caso do pé de moleque é mais complicado. Esses doces, além de conter muito açúcar, utilizam outros produtos industrializados na composição”, diz a médica.

Ela ainda complementa afirmando que o ideal é oferecer milho e o amendoim in natura (sem ser industrializado), com algumas ressalvas: o milho não pode ter a espiga, e o amendoim é recomendado não ter a casca.

Bombinhas e fogos de artifício

Apesar de ser um desafio, a recomendação é que a festividade seja em um local mais tranquilo possível quando a questão é sobre fogos de artifício.

“Se quiser sair para a festa sem o pet, o aconselhável é deixar o animal com alguém que ele está familiarizado”, diz a veterinária.

Acessórios

Alguns mimos com a temática das festas juninas são, sim, permitidos, "porém, antes de usar isso, é necessário verificar se é seguro para o cão. Assegure-se, por exemplo, de que ele não vai tentar engolir algum enfeite de cabeça”, recomenda a especialista.

Annie ainda complementa ressaltando que devem ser escolhidas as roupas com tecidos dermatologicamente testados, ou seja, que não agridam a pele e a pelagem do cão.

"A chita é um tecido bem comum nessa época, mas, para vestir os animais, é preferível o algodão”, completa a Annie.

