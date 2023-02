A- A+

Filhote de gato é ressuscitado com massagem cardíaca e respiração boca a boca por bombeiro A situação foi registrada no município de Santa Maria, que fica a 26 km de Brasília

Policiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgataram, nesse domingo (26), um filhote de gato que ficou preso em uma tubulação de águas pluviais. O animal teve uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado com massagem cardíaca e respiração boca a boca feita por um profissional do CBMDF.

A situação foi registrada no município de Santa Maria, que fica a 26 km de Brasília.

Em imagens compartilhadas pela equipe de salvamento, é possível observar que o pet não reage aos primeiros estímulos feitos pelo bombeiro que realizou o resgate. Após algumas tentativas, o filhote volta a respirar e se movimenta. Ao fim do vídeo, a equipe de resgate comemora o salvamento.

A equipe do CBMDF ainda informou, na manhã desta segunda-feira (27), que o pequeno felino foi adotado e está em boas condições de saúde.

