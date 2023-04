Filhote é abandonado dentro de bolsa de grife em Los Angeles

A- A+

Uma perseguição policial em Los Angeles, nos Estados Unidos, acabou em resgate animal. Enquanto seguiam um carro, agentes repararam que o condutor jogou um objeto para fora do veículo. O que os policiais não esperavam era encontrar um cãozinho dentro de uma bolsa da grife Michael Kors que foi jogada durante a perseguição.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o animal foi recolhido durante a operação de perseguição. O pet não ficou com nenhum ferimento após ser jogado do carro.

Os fugitivos continuaram desviando da polícia após jogarem o animal. Em uma área residencial, um dos passageiros do carro começou a correr para escapar, mas foi preso. Três pessoas estavam no veículo, dois homens e uma mulher.



O incidente aconteceu na sexta-feira (7), e o animal foi encaminhado para o serviço de proteção de animais de Los Angeles.



Confira o post do Departamento de Polícia de Los Angeles:



