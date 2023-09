Fundo Estadual do Meio Ambiente também pode ser aplicado para a causa animal em Pernambuco

A- A+

A legislação pernambucana abarca, a partir desta quinta-feira (28), a destinação de recursos para a defesa animal. Em proposição feita pelo deputado Romero Albuquerque, a lei 18.302 que determina as especificações do Fundo Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco foi alterada para que seus recursos também sejam destinados para a defesa animal.

O projeto fez uma alteração na Lei nº 17.134, de 18 de dezembro de 2020, que disciplina o Fundo Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco. Segundo o propositor, a ampliação das iniciativas de combate, muitas vezes limitadas pela falta de recursos para a realização dos trabalhos, se constitui em uma vitória para o Estado, que passa a apoiar ONGs e instituições de proteção animal, oferecendo amparo governamental.

A lei também incentiva a regularização dessas instituições, para poderem ter acesso aos recursos oferecidos.

"O trabalho de ONGs e instituições na proteção animal, muitas vezes sem o amparo de recursos governamentais ou doações empresariais suficientes, representam ações de solidariedade e de dedicação feitas pela sociedade civil, andando na contramão da situação em que vivem, com muita dificuldade para sobreviver. Agora, com a aplicação do Fundo Estadual do Meio Ambiente na proteção animal, todos os envolvidos nessa causa poderão ser impactados, deixando de operar com recursos escassos e tendo um suporte direto do estado”, comentou Romero Albuquerque.

Se você ama o mundo PET e quer ficar por dentro das últimas notícias e fofuras desse universo, clique aqui, cadastre-se e receba, toda quarta, as atualizações do Blog Folha PET no seu e-mail.

Veja também

JUSTIÇA André Mendonça, do STF, suspende decisão que determinou retirada do show do comediante Léo Lins