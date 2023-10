A- A+

Gata de 14 anos recebe recorde no Guinness World por ronronar muito alto Bella registrou um ronronar de 54,59 decibéis

"Minha gata ronrona mais alto que a TV", disse Nicole Spink, tutora da gata que conquistou o título de ronronar mais alto do Guiness World. Bella, uma gatinha de 14 anos, registrou um ronronar de 54,59 decibéis.

A nível de comparação, o barulho produzido pela gatinha é semelhante ao som de uma chaleira fervendo e não muito diferente do som da sua máquina de lavar.

Natural de Huntingdon, Cambridgeshire, no Reino Unido, Bella é uma gata que ama carinho e ronronar é como uma forma de demonstrar sua felicidade.

"Ela ronrona o dia todo! Se há comida por perto ou abraços, ela sempre ronrona. Ela também o faz quando assiste TV – ela gosta de fazer barulho com a televisão. Meu falecido marido sempre reclamava, porque o som do ronronar dela bloqueava o som da TV à noite", comentou Nicole Spink, tutora de Bella.

A família Spink sempre suspeitou que Bella pudesse ter o ronronar mais alto do mundo: "Amigos e familiares sempre notam o ronronar alto de Bella, todos comentam ‘Que barulho é esse? Ah, é o gato'. É apenas Bella estando feliz!"

Um dia, enquanto folheavam o livro Guinness World Records, Nicole e sua filha decidiram testar sua teoria. Eles baixaram um aplicativo em seus telefones que gravou e mediu o ronronar de Bella, provando que estavam certos. Apesar da precisão do aplicativo, é necessário um engenheiro de som para provar com a maior precisão possível.

A gatinha tem uma rotina muito tranquila, seu passatempo favorito é dormir e ela fica muito animada quando recebe comida. "Comer e dormir são basicamente a vida dela!", contou Nicole.

O ronronar recorde de Bella foi gravado e medido por engenheiros de som especialistas independentes e aprovado pelo árbitro oficial do Guinness Worlds Records, Dave Wilson.

De acordo com as instruções certificadas, o medidor de nível sonoro utilizado para a tentativa foi mantido a uma distância de um metro de Bella, bem como a um metro do solo.

Embora Bella detenha o recorde do ronronar mais alto de um gato doméstico vivo, o título do recorde do ronronar mais alto de um gato doméstico ainda pertence a dois outros gatos, Smokey e Merlin.

Em 2011, Smokey, de propriedade de Lucinda Ruth Adams em Northampton, Reino Unido, foi gravado ronronando a um nível de ruído surpreendente de 67,8 dB, 13,21 mais alto que Bella.

Quatro anos depois, a marca foi igualada pela gata Merlin, de propriedade de Tracy Westwood em Devon, Reino Unido – e eles, mesmo após a morte, ainda são co-detentores do recorde atualmente.

Se você ama o mundo PET e quer ficar por dentro das últimas notícias e fofuras desse universo, clique aqui, cadastre-se e receba, toda quarta, as atualizações do Blog Folha PET no seu e-mail.

Veja também

Petróleo Petróleo volta a subir após rápida assimilação de notícias sobre a Venezuela