Gata que precisa usar óculos por ter sensibilidade ao sol vira "influencer" de moda pet

Uma gatinha que usa óculos de sol está fazendo sucesso nas redes sociais. Apesar do tom super estiloso, para a gata californiana os óculos são um item essencial. Bagel (@sunglasscat) nasceu sem as pálpebras e não produzia lágrimas. Ela passou por três cirurgias, mas, por continuar com os olhos sensíveis, o uso de óculos escuros foi recomendado por seu veterinário.

Bagel, de 10 anos, possui mais de 100 pares de óculos de sol e costuma ornar o item com um look estiloso combinando. O look também é necessário para a gatinha, pois ela tem problemas em regular sua temperatura corporal. As roupas impedem que ela seja exposta ao frio.

A tutora de Bagel, Karen McGill, moradora da Califórnia, nos Estados Unidos, adotou a gatinha ainda filhote, em um abrigo.

A tutora informou, em entrevista ao Metro, que Bagel recusou o acessório no início, mas se adaptou após perceber que olhar para a claridade ficava mais fácil com os óculos.

"Todo mundo acha fofo e pensa que é apenas um acessório, mas eu sempre explico que é uma necessidade", disse a tutora ao Metro.

Hoje, com mais de 800 mil seguidores no Instagram, a gata já desfilou até com modelos na Semana de Moda de Nova York duas vezes e desfilou na Semana de Moda de Los Angeles três vezes. Seus looks, nas ocasiões, foram combinados com as modelos que carregaram Bagel.

