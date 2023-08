Gatinho viraliza por gostar de ir à praia; saiba como introduzir passeios para gatos

A- A+

Um gatinho está viralizando nas redes sociais por não ser tão caseiro quanto estamos acostumados quando se fala em gatos. Ao invés de "cumprir" com o comportamento sereno e quieto muito atribuído aos felinos, o pet é viciado em praia.

A prática de passear com gatos, por mais que não seja tão comum, pode ser divertida e prazerosa para o pet.

Com o nome igual ao gato da "Bruxa do 71", da série televisiva Chaves, famosa nos anos 1990, o felino Satanás Pantera tem diversos vídeos correndo e aproveitando a areia da praia com sua tutora.

Gato passeia?

Passear com gato é uma atividade que tem se tornado mais comum entre tutores de felinos. De acordo com a médica veterinária comportamentalista de gatos Samara Viana (@svrfelinos), gatos podem gostar de passeio se forem bem adaptados.

"O passeio é uma rotina que pode ser executada tranquilamente com o paciente felino, sempre com guia. Mas o passeio do gato, diferente do cão, precisa ser bem articulado, pois o gato precisa, sim, passar por um processo adaptativo para passear. Primeiro com a peitoral e guia e depois com a rotina em si. Nem todos os gatos estão aptos a passear, pois alguns não se sentem à vontade em sair nem com a rotina adaptativa que precisa ser executada, e isso sempre precisa ser encarado com atenção de indivíduo para indivíduo. Mas o ideal é passar por um comportamentalista pra ajustar essas demandas", explicou a médica veterinária.

O pet em questão, o Satanás Pantera, é acostumado a acompanhar sua tutora, com o uso da guia, para todos os locais. Na praia, no shopping ou na rua. Em um dos vídeos feitos por sua tutora, Satanás Pantera é comparado com um cachorro por gostar de brincar de "pegar a bolinha" e de socializar.

Apesar do pensamento comum sobre gatos limitar os animais a seres pouco sociáveis e menos dinâmicos, cada animal é um ser único que se adequa à rotina apresentada por seu tutor com o decorrer do tempo.

A comportamentalista explica que, para introduzir o passeio para gatos, os tutores precisam ter em mente que o animal precisa se sentir à vontade.

"Quem vai escolher o local para passeio sempre será o gato. Alguns só sobem e descem escadas, outros chegam a passear na rua. Sempre vai depender do gato. Precisa ser uma rotina prazerosa e bem executada para o animal", explicou Samara Viana.

