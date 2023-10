A- A+

Gato acolhe filhote hospitalizado em clínica veterinária O felino adulto e o filhote não se conheciam antes do contato no local

Um registro de afeto viralizou nas redes sociais. O gato Rico, que vive em uma clínica veterinária no Marrocos, adotou um pequeno filhote de gato que está fazendo tratamento na unidade. De acordo com a equipe, Rico dá banho no filhote e usa o próprio corpo para aquecer o pequeno.

A clínica Cabinet Vétérinaire Dr. Imrani trata tanto animais de grande porte quanto pets, sendo estes sua maior clientela. O gato Rico vive no local e é cuidado pela equipe que trabalha com o atendimento a animais e tutores da região de Casablanca, uma cidade portuária no litoral oeste do país.

No vídeo, que já tem milhares de curtidas e vários compartilhamentos nas redes sociais, Rico está deitado em uma cadeira usando suas patas dianteiras para proteger e aquecer o corpo do filhote. O registro foi compartilhado na última quarta-feira (11).

O filhote pequeno recebe soro direto na veia enquanto o gato adulto faz todos os cuidados. Ao notar a aproximação do pet adulto com o filhote, a equipe veterinária decidiu manter os dois juntos.

Após o viral, a clínica agradeceu o carinho e comemorou a repercussão do que definiu como a "pequena história de amor da semana".



Confira o vídeo:



