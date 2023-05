Gato adotado por emissora aparece durante telejornal em Santa Catarina

A- A+

O telejornal Jornal do Almoço, da NSC TV, em Santa Catarina, contou com uma participação especial nesta quinta-feira (4): o gatinho adotado pela emissora. "Jota A", o gato preto que foi adotado pela equipe do programa há um ano.

"Perdão, nosso gatinho 'Jotta A' está passando por aqui nesse momento. Me desconcentrei aqui", comentou a apresentadora Denise de Medeiros.

A situação gerou comoção nas redes sociais pelo público que ainda não conhecia a história do gatinho. Ele foi adotado após ser encontrado por uma das repórteres do programa, abandonado nas proximidades da emissora.

O nome do mascote foi decidido por uma enquete e, por conta do noticiário, ele foi carinhosamente batizado de Jota A, sigla da qual é conhecido o Jornal do Almoço.

