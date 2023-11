Gato consola tutora durante momento de luto, e cena viraliza; assista

A- A+

Durante o choro de luto de sua tutora, o gatinho Harry surpreendeu todos ao consolá-la com carinho. A outra pessoa responsável pela tutoria de Harry, Mark, morreu aos 74 anos e deixou sua esposa apenas com a companhia do bichano.

Apesar de Harry não ser considerado um gato muito carinhoso, no momento em que o pet percebeu o sofrimento de Theresa Rodgers, de 73 anos, ele mudou completamente e ofereceu carinho.

A cena foi registrada no dia 10 de novembro, pela filha de Theresa, Barbara Costanzo, de 44 anos, que viajou de Los Angeles, Estados Unidos, para a casa de sua mãe, que fica em outra cidade do país, após a morte de seu padrasto.

"Meu padrasto faleceu há algumas semanas, e o gato dele não saiu do lado da minha mãe nem por um momento durante todo o sofrimento", escreveu Barbara no TikTok.

O gatinho tem 17 anos e dividia o cotidiano com o casal de idosos há anos. Mark faleceu por conta de um derrame, e sua morte repentina está gerando muito sofrimento para sua esposa. Barbara informou que a mãe está passando por problemas para comer e apresentando maior sensibilidade. A presença do pet tem sido muito importante para seu apoio.

Ainda nesta terça-feira (21), Barbara postou um vídeo de sua mãe recebendo carinho do pet. Neste, com menos tristeza, ela explica que eles estão melhores e que sua mãe se sentiu muito acolhida pelo carinho que recebeu de pessoas que fizeram comentários no TikTok da filha.

"Visitei mamãe e Harry e eles parecem um pouco melhores. Eles agradecem por todas as palavras gentis e apoio. Isso os ajudou muito", contou.

Confira o vídeo:



