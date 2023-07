A- A+

Gato é encontrado dentro de motor de carro que estava em movimento O felino foi achado no veículo pela Guarda Municipal de Florianópolis

Um gatinho se abrigou no motor de um carro em Santa Catarina. A situação inusitada foi flagrada pela Guarda Municipal de Florianópolis, que estava apenas fazendo o trabalho de rotina quando encontrou o felino. O animal estava dentro de um veículo que foi parado em uma fiscalização da guarda.

Confira o vídeo:

Nas redes sociais, a equipe se manifestou dando um alerta:

"Em dias mais frios, vale uma importante recomendação. Mesmo que você não tenha animais de estimação, antes de ligar o veículo pela manhã, verifique se não tem algum 'passageiro clandestino' por aí", informou.

Animais podem procurar locais mais escondidos e quentinhos, como o motor de um carro, em dias frios. É sempre válido verificar o veículo antes de sair de casa, recomendou a Guarda Municipal.

No vídeo, é possível observar que o animal, apesar de ter ficado por um bom tempo dentro do carro em funcionamento, não estava com ferimentos.

