A- A+

Gato "funcionário" faz sucesso no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos Duke integra uma brigada para aliviar o estresse no aeroporto

O Aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos, anunciou um novo funcionário para a sua equipe: o gatinho Duke. Ele foi resgatado das ruas de São Francisco e agora faz parte da "Wag Brigade", uma equipe que alivia o estresse no aeroporto.



A presença do gatinho no corpo de funcionários do aeroporto foi divulgada no último dia 24.

Duke é certificado pela San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), que reconhece todos os animais participantes por meio de seu Programa de Terapia Assistida por Animais (AAT). Ele foi certificado como terapeuta animal, ajudando humanos de todas as idades a lidar com o estresse, doenças e dificuldades, oferecendo companhia e distração.

Antes de ser adotado e "empregado" pelo aeroporto, o gatinho estava em situação de rua e fazia parte de uma colônia de gatos selvagens na cidade.

Lançado em dezembro de 2013, o SFO “Wag Brigade” traz animais treinados para os terminais para tornar a viagem dos passageiros mais agradável.



Confira outros membros da "Wag Brigade"

A equipe conta com 20 animais. Um coelho, um porco, um gato e 17 cachorrros. Eles costumam andar com coletes escritos "pet me" (acaricie-me), para que passageiros se sintam à vontade para interagir com os pets nos terminais.

Veja também

Sport No Morumbi, Sport encerra tabu, mas perde para o São Paulo nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil