A- A+

Gato Munchkin, o felino "rebaixado" que está conquistando a internet Os gatinhos da raça costumam ser comparados com filhotes até a sua idade adulta

Gatos de raça não são tão comuns no Brasil, mas há um em específico que está ganhando o coração dos brasileiros: o gato Munchkin. Caracterizada por patas dianteiras mais curtas, a raça Munchkin é resultado de uma mutação genética natural. A aparência de "gato rebaixado" rende diversos memes e momentos de fofura.

Vídeos de gatos da raça estão viralizando devido a sua aparência adorável e forma fofa de correr. Contas no Tiktok e no Instagram, como o @littlemunchiepooky conquistam fazem sucesso apenas com imagens desse gatinho único.

Os gatinhos da raça costumam ser comparados com filhotes até a sua idade adulta, mas sua constituição corporal é igual a um gato doméstico comum. Eles não precisam de muitas especificidades na sua criação, apenas de acompanhamento veterinário como todo pet deve ter.

Além de sua aparência fofa, o gato da raça Munchkin é muito carinhoso e dócil. Diferente de algumas raças de felinos domesticados que ainda agem de forma mais arisca, Munchkins costumam se adaptar bem a ambientes familiares.

Veja também

Tênis Alcaraz estreia com vitória no ATP 250 de Buenos Aires