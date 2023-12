A- A+

Gato protagoniza primeiro vídeo transmitido de fora do planeta Terra O vídeo demonstra a possibilidade de existir comunicação entre planetas

A NASA enviou um vídeo do espaço profundo, a 30 milhões de quilômetros, para a Terra. O protagonista da transmissão, ocorrida em 11 de dezembro, foi o Taters, um gato que estava perseguindo um ponteiro a laser. Esta foi a primeira transmissão já realizada do espaço profundo para o nosso planeta e serviu como demonstração da tecnologia de transmissão de dados da organização.

O gato não estava a 30 milhões de quilômetros da Terra, apenas o vídeo do pet foi colocado a bordo da missão Pysche, que faz parte de pesquisas de comunicação via laser da Nasa. A gravação teria que ser transmitida da espaçonave para o planeta "ao vivo" e demorou 101 segundos para chegar ao Telescópio Hale, no Observatório Palomar da Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia).

Para a alegria dos pesquisadores, o vídeo foi reproduzido a uma taxa de 267 Mbps (mais rápido que a maioria das conexões de banda larga disponíveis no planeta).

Taters é mascote de um dos funcionários do laboratório da NASA, que concordou em compartilhar o vídeo do seu gatinho com o universo.

A nova tecnologia prova que a NASA conseguiu chegar mais perto de viabilizar transmissões e comunicação entre dois mundos. A distância da reprodução de conteúdo conquistada pela missão é metade da distância que separa a Terra do planeta Vênus, que fica a aproximadamente 60 milhões de quilômetros de distância.

Confira o vídeo:

