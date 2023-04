A- A+

Gato pula em muçulmano durante oração do Ramadã, mas não consegue atrapalhar recitação O Ramadã é uma época de reflexão espiritual, caridade e solidariedade com os menos afortunados

Durante uma oração realizada no Ramadã, feita em transmissão ao vivo na Argélia, um gato apareceu e tentou roubar a cena. O felino sobe no Imã, líder religioso da mesquita ou comunidade muçulmana, enquanto ele faz a oração. Para conforto do pet, o líder não titubeia e dá continuidade ao momento com o gatinho aninhado em seu ombro.

O Ramadã, nono mês do calendário islâmico, é considerado sagrado para os muçulmanos, e é uma época de reflexão espiritual, caridade e solidariedade com os menos afortunados. Muçulmanos vivem o Ramadã até o dia 21 de abril em 2023.

A participação do gatinho durante a oração aconteceu no dia 3 de abril.

