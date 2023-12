A- A+

Famoso por sua previsão certeira sobre jogos de futebol, o gatinho Milu apontou os números da Mega-Sena da Virada. Seu tutor, Natan Antônio, colocou nas redes sociais o vídeo em que o felino escolhe seis números dentre os 60 dispostos a sua frente.

Os números haviam sido espalhados de forma aleatória na frente de Milu, que fez as seguintes escolhas: 08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

O gato, do interior de Minas Gerais, é do frentista Natan Pinheiro. Os vídeos com suas previsões começaram a ser gravados em 2020, durante a Copa do Mundo, e, desde então, fazem sucesso nas redes. Um dos últimos acertos do felino foi sobre o vencedor da Copa do Brasil.



Confira:



Veja também

Folha Pet Gato que acertou título da Copa do Brasil prevê Mega da Virada; confira os números