A- A+

Gato que foi tatuado por gangue em presídio do México é resgatado e adotado Uma das tatuagens do animal diz "Feito no México" e acompanha a marca da gangue Los Mexicles, uma das mais violentas da Ciudad Juárez

Um gato da raça Sphynx, que não tem pelos, foi resgatado de uma prisão no México com tatuagens pelo corpo. O animal foi direcionado para a adoção e encontrou uma nova família neste mês de março.

De acordo com autoridades da Ciudad Juárez, o animal foi encontrado durante uma rebelião de presos no dia 21 de fevereiro. Não é permitido ter animais dentro do presídio e o pet vinha sendo mantido escondido. A prefeitura da cidade não informou se algum preso se identificou como tutor do animal.

Uma das tatuagens do animal diz "Feito no México" e acompanha a marca da gangue Los Mexicles, uma das mais violentas da Ciudad Juárez.

Além da tatuagem, que categoriza maus-tratos do pet, o animal precisou ser vacinado e ainda tratar uma pequena inflamação em um dos olhos e um dos ouvidos. A prefeitura da cidade fez uma campanha de adoção para o animal após seu resgate.





Dez pessoas se interessaram pelo animal e, após uma seleção, um tutor do Texas, nos Estados Unidos, foi escolhido para ficar com o bichano. Detalhes sobre o novo responsável pelo felino foram resguardados por motivos de segurança.

Em comunicado à imprensa, o governo de Ciudad Juárez afirmou que a pessoa "cumpria todos os requisitos e tinha o espaço necessário para que o gato se desenvolvesse. Já tem até outro gato da mesma raça".

Veja também

Direitos Humanos Programa de proteção já atendeu mais de 13 mil jovens e familiares