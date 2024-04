Gato se agarra em carro para resistir à enchente que atinge Dubai 

A- A+

Um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (17) flagra um gatinho passando por um resgate durante a enchente que atinge Dubai, nos Emirados Árabes, durante esta semana. O animal se segura na maçaneta de um carro para não ser levado pela correnteza, fruto das maiores chuvas registradas nos Emirados Árabes nos últimos 75 anos.

O gatinho do vídeo recebeu uma chance única ao ser avistado e salvo durante a passagem do seu salvador. Apesar de estar segurando na maçaneta com muita determinação, o pet não suportaria por muito tempo seu peso sob a força da correnteza.

Quase 100 mm de chuva caíram em apenas 12 horas na terça-feira (16), de acordo com análises meteorológicas mostradas no aeroporto de Dubai. Essa precipitação era esperada para o período de um ano.

Algumas pessoas, como o homem que resgata o gatinho usando um pequeno veículo aquático, estão fazendo o possível para ajudar as vítimas. Várias estruturas na cidade foram danificadas e ao menos uma morte foi confirmada.



