Gato sobe em ponto mais alto de ponte em Portugal e precisa ser resgatado; confira o vídeo

Um gato ficou preso no ponto mais alto da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, Portugal. O pet precisou ser resgatado na terça-feira (28) pela Equipe de Intervenção e Resgate Animal (IRA) que atua na cidade.

Na área, o animal corria seriamente dois riscos: cair na água e correr para a pista, onde poderia ser atropelado.

Gato "Vasco da Gama" foi resgatado de ponte em Lisboa, Portugal

Para o resgate, foram mobilizados um barco, uma ambulância, guindastes e vários profissionais. O barco ficou na parte baixa da ponte como prevenção, caso o pet caísse no rio.



Após o resgate, a equipe de salvamento fez questão de se pronunciar sobre a importância do trabalho que faz.

"'Isto tudo por um gato?'Barcos, ambulâncias, gruas e vários operacionais ? Se tivéssemos helicópteros, também la estariam. Uma vida é uma vida e será respeitada por nós como tal!", informou a organização.

De acordo com a IRA o pet foi batizado de "Vasco da Gama" e não possui fraturas ou hemorragias. Ele, contudo, positivou para FIV, uma doença que não possui cura e é altamente transmissível para outros gatos. Contudo, ele pode conviver tranquilamente com outros da espécie que também vivam com a doença.

"Deu positivo a FIV, pelo que só poderá ser adotado por famílias com outros gatos FIV ou então para ser “filho único”. É extremamente meigo, gosta de colo e vira-se imediatamente para receber festas na barriga", informou o post de adoção do pet.

