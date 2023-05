A- A+

Gatos no Met Gala? Saiba o motivo por trás das referências aos gatinhos nos looks dos famosos Karl Lagerfeld, homenageado da noite, deixou parte de sua herança para a gata Choupette

Alguns dos famosos que participaram do Met Gala, um desfile realizado anualmente pelo Metropolitan Museum of Art de Nova York que reúne personalidades artísticas de todo o mundo, trajavam looks inspirados em felinos. Apesar do estranhamento, as roupas faziam alusão ao homenageado da noite, Karl Kagerfeld, através de uma referência a sua gatinha, Choupette, que herdou parte de sua fortuna após sua morte em 2019.

Karl Lagerfeld conduziu a marca Chanel durante décadas e deixou parte de sua herança destinada para sua gata.

Gata Choupette no colo do seu tutor, Karl Lagerfeld

Jared Leto, Doja Cat, Lil Nas X e até Gisele Bündchen vestiram peças que poderiam ser lidas como inspiradas na pelagem da gatinha da raça birmanês que conquistou o coração do famoso estilista alemão Karl Lagerfeld. Com pelos brancos e olhos azuis, a gata já foi referenciada muitas vezes no mundo da moda graças ao seu falecido tutor.

Lil Nas X durante o Met Gala

Leto compareceu ao tapete vermelho com uma fantasia gigante de pelúcia inspirada em Choupette; Doja Cat usou uma maquiagem que fez seu rosto ficar parecido com o focinho de um gato; Lil Nas X estava com uma maquiagem que continha falsos "bigodes de gato" cobertos de glitter; e Gisele Bündchen, que já havia posado ao lado da gata, estava com um look que esbanjava volume e plumas, que foram comparadas com a pelagem da gatinha Choupette.

Gisele no Met Gala

Além das referências diretas, os rappers Doja Cat e Lil Nas X chegaram até a responder algumas perguntas feitas no Tapete do Met Gala com miados.

Doja Cat

Alguns especularam que a gata estaria presente na honraria, mas o perfil oficial do pet anunciou que ela não iria ao Met Gala 2023.

Lagerfeld morreu em 2019 e deixou parte de sua fortuna, aproximadamente R$460 milhões, para a gata. Antes de sua morte, a gatinha já havia sido transformada em um ícone da moda, tendo pousado ao lado de diversas modelos como Gisele Bündchen, Naomi Campbell e Christy Turlington.

Choupette foi, pelas palavras do próprio estilista, o amor de sua vida. Porém, o amor não foi à primeira vista. A gata chegou na vida de Lagerfeld por acaso. O primeiro contato entre os dois aconteceu em 2011, quando ele precisou cuidar do pet, ainda filhote, que pertencia ao modelo Baptiste Giabioconi. Contudo, após o período de duas semanas cuidando de Choupette, Lagerfeld se rendeu.

Veja também

Atos antidemocráticos STF torna réus mais 200 investigados por atos golpistas