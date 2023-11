Gatos usam quase 300 expressões faciais para interagir 

A- A+

Leia Também

• Esporotricose: doença causada por fungos é erroneamente associada apenas a gatos

• Quem tem mais autoestima: tutores de cães ou de gatos? Saiba o que pesquisa revela

Já falamos aqui sobre cães que usam as expressões faciais para se comunicar, mas agora trazemos outra informação sobre a forma de pets interagirem com o mundo: gatos também usam feições para interagir. Um estudo comportamental da Behavioural Processes comprovou que felinos possuem 276 combinações distintas de movimentos musculares faciais.

Gato com pupila dilatada, o que comumente demonstra excitação

Aquele semblante de carência que o Gato de Botas usa no filme já é um indicativo do quanto os felinos conseguem expor suas necessidades. Agressividade, passividade, medo, tédio e até excitação são demonstradas na fisionomia do pet.



O movimento das orelhas, o tamanho da abertura dos olhos, o quão dilatada fica a pupila e a abertura da boca foram alguns dos muitos movimentos observados pelo estudo.

"Observamos o comportamento de 53 gatos domésticos adultos de pelo curto no CatCafé Lounge em Los Angeles, nos Estados Unidos. Utilizando Sistemas de Codificação de Ação Facial projetados para gatos, comparamos a complexidade e a composicionalidade dos sinais faciais produzidos em contextos afiliativos e não afiliativos", explica a pesquisa.

A afiliação se dá no contexto do gato com pessoas e animais de sua convivência. Pets que circulam no CatCafé estão comumente sendo expostos a novos clientes que passam pelo local, que tem como pilar o incentivo à adoção dos gatos que lá vivem.

Os animais foram objeto de pesquisa pelo período de um ano, onde foram abordadas entradas e saídas de pessoas e novos animais no estabelecimento.

Pesquisas anteriores já identificaram que felinos usam também o ronronar e o "pãozinho" para se comunicar. As atividades costumam demonstrar satisfação, relaxamento, amor e segurança.

Veja também

Amistoso Seleção feminina perde para Canadá em segundo amistoso pós-Copa