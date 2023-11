A- A+

Hachiko, cão que inspirou o filme Sempre ao Seu Lado, "completaria" cem anos nesta sexta-feira (10) A história original aconteceu no Japão

O cãozinho Hachiko, que inspirou o filme "Sempre ao Seu Lado", completaria 100 anos de vida nesta sexta-feira (10). Apesar de cães não viverem tanto tempo, memorar a lealdade que o cãozinho demonstrou ao esperar seu tutor por quase dez anos após sua morte, é um lembrete dos sentimentos que pets demonstram por suas pessoas amadas.

No Japão, local original da história, o pet é uma representação de fidelidade canina e uma estátua foi erguida no local em que o cachorro esperava seu tutor voltar do trabalho todos os dias.

Hachiko, da raça Akita, foi adotado pelo cientista agrícola Hidesaburō Ueno em 1924. Por ser professor na Universidade Imperial, localizada em Bunkyō, Tóquio, Ueno fazia o percurso de sua casa, em Shibuya, Tóquio, para Universidade Imperial usando trens. O pet aguardava o retorno de Ueno todos os dias na estação de trens.

Em 1925, Ueno morreu por conta de uma hemorragia cerebral enquanto dava uma palestra. Sem compreender a morte do tutor tão amado, Hachiko continuou a esperar o tutor voltar do trabalho todos os dias na estação de Shibuya.

Apesar de esforços para que o animal saísse do local, levando-o para outras localidades para que ele se adequasse à vida, o cachorro fugia e era novamente encontrado na estação Shibuya. Hachiko esperou o retorno de Ueno até o dia de sua morte, em 1935. Foram nove anos aguardando.

A história do cãozinho ficou conhecida e foi publicada em diversos jornais no Japão e, ainda durante sua vida, foi erguida uma estátua em sua homenagem. Durante a Segunda Guerra Mundial a estátua foi destruída, mas o restauro foi feito em 1948.

A morte de Hachikō estampou as primeiras páginas dos principais jornais japoneses e muitas pessoas ficaram inconsoláveis com a notícia. Um dia de luto foi declarado.

"Sempre ao Seu Lado"

O filme, que estreou no Brasil em 2009, é estrelado pelo ator Richard Gere e dirigido por Lasse Hallström. É possível assistir à produção na plataforma de streaming Amazon Prime.

Veja o trailer:

