HAUlloween Pet: Plaza Shopping promove evento de Dia das Bruxas para cães

O Halloween, celebração de Dia das Bruxas, será comemorado também por cãezinhos no Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Um HAUlloween direcionado para cães e tutores será realizado neste sábado (28), das 15h às 17h, com recreação e desfile de fantasias caninas.

A iniciativa visa a proporcionar um ambiente amigável e divertido para os animais de estimação e seus donos durante a temporada de Halloween.



A área destinada para o evento, que está em sua primeira edição, é o Jardim Pet Plaza, que fica ao ar livre, no jardim externo do shopping, com mobiliário de parque e brinquedos, como passarela e gangorra.

Cachorro fantasiado para o halloween

Quais cães podem participar

Os cães de qualquer porte, exceto os considerados de guarda, podem acessar o espaço, desde que estejam de coleira ou peitoral com a devida identificação.

Algumas raças, no entanto, não são permitidas, como:

- Akita

- American Pitbull Terrier

- American Staffordshire Terrier

- Dobermann, Dogo Argentino

- Fila Brasileiro

- Pastor-Alemão

- Pastor Belga-Malinois

- Rottweiller

Também não é permitida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.



Esta primeira edição do evento promete ser uma verdadeira festa para os pets, com direito a recreadores, adestradores e um emocionante desfile de fantasias caninas.

Os participantes, que podem se inscrever gratuitamente através do link https://bit.ly/haulloweenpetplazashopping, receberão um mimo especial pela sua participação.

