Hoje é o Dia Nacional dos Animais; sabia que conviver com eles faz bem à saúde? 

Que ter pet é benéfico todo tutor já sabe. Mas sabia que não é só carinho e companhia que um animalzinho traz de bom para a nossa vida? Neste Dia Nacional dos Animais, 14 de março, vamos relembrar que conviver com eles é benéfico para a saúde humana. A interação com animais desenvolve consciência social, reduz o estresse e até auxilia a saúde do coração.

O Dia Nacional dos Animais é uma data com objetivo de conscientizar sobre os cuidados que devem ser dados tanto a animais domesticados quanto a animais silvestres. A celebração foi criada em 2005, por um grupo de entidades que atuam em prol da proteção animal.

Com relação ao benefício de conviver com um animalzinho, o primeiro e mais fácil de identificar é a consciência social. Quando uma pessoa convive com outra espécie e desenvolve uma relação, há uma alteração na forma como o mundo é apresentado para esta pessoa. Pesquisadores da Universidade de Basel, na Suíça, identificaram que as habilidades de relacionamento são aprimoradas quando a pessoa tem convívio com animais.

"Tutores frequentemente relatam que conheceram pessoas e fizeram amigos durante os passeios com seus pets. Os adolescentes, por exemplo, demonstram satisfação na companhia dos animais por estarem sempre em busca de amor e de apoio, além de auxiliar na redução de conflitos com seus irmãos", informou Natália Lopes, médica-veterinária da Royal Canin Brasil.

Já uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado de Washington, nos Estados Unidos, publicada na revista Anrhrozoös, revelou que a interação com os gatos contribui para reduzir o estresse.

Outro estudo, publicado no jornal Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, em parceria com a Escola de Medicina de Mount Sinai (EUA), avalia que conviver com cães pode reduzir a mortalidade, principalmente por causas cardiovasculares.

A revista periódica Scientific Reports também publicou sobre os benefícios para o coração no convívio entre animais. De acordo com a publicação, o risco de desenvolver doenças cardíacas e até mortalidade por causa de problemas no coração é menor entre tutores de cães. Adultos que possuem um animal de estimação têm respostas fisiológicas mais saudáveis em relação ao estresse, incluindo menor frequência cardíaca e pressão arterial basal.



Então, já agradeceu ao seu animalzinho por fortalecer sua saúde hoje?