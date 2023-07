Holanda zera população de cachorros em situação de rua

A- A+

O número de cães em situação de rua na Holanda chegou a zero. No país, todos os cachorros possuem um lar. Por mais que pareça uma notícia curiosa, a conquista de famílias para todos os cães foi fruto de dedicação do governo da Holanda, com legislação e orientação para a população. A informação foi divulgada pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Na Holanda, se você adquire um cãozinho (comprando ou adotando), o animal precisa ser chipado e registrado. Além disso, os cães que moram ou apenas passam pelo país precisam ter passaporte europeu para animais. Esse tipo de fiscalização faz com que seja possível identificar os quase dois milhões de cães que moram no país, todos em seus devidos lares.

Políticas públicas que visam à proteção dos animais começaram a ser instauradas há mais de 100 anos na Holanda.

No país, a pena para quem maltratar ou negligenciar animais pode chegar até cinco anos de prisão, com uma multa de 90 mil euros (quase meio milhão de reais).

Atualmente, o reforço de todas as políticas direcionadas aos pets e seus tutores está disponível para todos nos canais oficiais do país. No site do Governo da Holanda, é possível encontrar orientações sobre como promover a posse responsável de cães para reduzir a quantidade de pets nas ruas e a disseminação de zoonoses. Dentre as orientações, a castração dos animais é apontada como a única solução verdadeiramente eficaz para o problema. Além disso, outras medidas são listadas, como legislação, educação e informação.

