Homem briga com canguru para salvar cachorro na Austrália; assista ao vídeo Nas imagens, o homem grita "Solta meu cachorro", antes de dar um soco nas patas do marsupial

Um homem precisou enfrentar um canguru para salvar seu cão, que estava sendo levado para o fundo de um rio, no estado de Vitória, na Austrália. O momento foi registrado em um vídeo que Mick Moloney, policial aposentado e tutor do cachorro, compartilhou nas redes sociais.

Nas imagens, o homem grita "Solta meu cachorro", antes de dar um soco nas patas do marsupial que estava segurando seu pet em uma parte funda. Com o impacto, o cachorro consegue escapar.

O tutor, contudo, é atacado pelo canguru e derruba o celular no rio. Após resgatar o aparelho, Mick filma a ação do marsupial, que ainda é de ataque. Por conta disso, ele joga água no animal, o que parece piorar a situação. O marsupial avança novamente em sua direção, mostrando as garras das patas.

Ao notar seu cão já perto da margem, a salvo, Mick se afasta do canguru em direção à margem, rindo da cena inusitada.

Em entrevista dada à TV ABC Austrália, Mick relatou sua experiência.

"Os músculos dessa coisa eram enormes. Parecia alguém que tinha acabado de sair da prisão ou algo assim. Foi uma enrascada. Basicamente, dei um tapa na cabeça dele, ele pulou em mim e acabamos brigando na água. Ele parecia prestes a chutar minhas pernas, então eu joguei um pouco de água em seu rosto e tentei fugir, mas ele tentou me agredir novamente quando eu estava saindo", relatou o policial aposentado.

