A- A+

Homem corta orelhas de filhote de pitbull com canivete em SP; prática é crime no Brasil A mutilação não traz nenhum benefício ao animal e é incentivada por mera estética

Um homem de 36 anos usou um canivete para cortar orelhas de um filhote de pitbull em São Paulo e vai responder por maus-tratos. O crime, que é considerado ilegal pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária desde 2008, foi cometido sem conhecimento da tutora do animal.

A situação ocorreu no domingo (12), na cidade de Araraquara, e foi denunciada pela tutora do animal, vizinha do acusado de cometer o ato de mutilação.

O homem foi denunciado pela tutora do pet, que estava procurando pelo cãozinho quando ouviu gritos de filhote de cachorro na casa do vizinho. Ao encontrar o pet mutilado, a tutora ligou para a polícia.

De acordo com testemunhas do crime, o acusado chegou a colocar sal nas orelhas recém-mutiladas do animal "para cicatrizar".

Em depoimento para a polícia, o homem assumiu que havia cortado as orelhas do animal por ter confundido o filhote da vizinha com o filhote do sogro. Ele foi liberado pelo delegado de plantão e vai responder por maus-tratos.

Conchectomia é crime

A prática de mutilar as orelhas de cães por pura estética é chamada de conchectomia e é considerada criminosa pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária desde 2008.

Apesar de ser considerada um crime, passível de pena com multa e detenção por se enquadrar em maus-tratos, essa cirurgia estética ainda mantém certa popularidade. As raças de cães que mais sofrem com a mutilação são o Doberman, Dogue Alemão, Pitbull, Boxer e American Bully.

Mitos de que a conchectomia possa evitar problemas no canal auditivo do cão e de que o pet não sente dor quando ainda é filhote são negados por pesquisas e veterinários há anos. O corte é doloroso e não auxilia de forma alguma na saúde do animal. Muito pelo contrário, infecções, sangramentos e até morte podem ser causados por conta da prática.

A médica-veterinária da Petz Dra. Mayara de Souza explicou, no blog da empresa, que "Além de ser um procedimento doloroso e traumático, o cachorro com a orelha cortada perde uma das formas de se comunicar com os seus donos".

Ela ressaltou que o procedimento não traz nenhum benefício. Problemas no canal auditivo de cães de todas as raças podem ser evitados com higienização regular das orelhas do animal.

No Brasil, a prática de corte do rabo de cães também é considerada mutilação. Tanto tutores quanto médicos e/ou quaisquer envolvidos na mutilação dos animais pode responder por maus-tratos.

Veja também

Povos originários Saúde nomeia coordenador de distrito de saúde indígena em Roraima