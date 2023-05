Homem é preso por cometer uma série de maus-tratos contra poodle em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Um homem foi preso no Curado III, em Jaboatão dos Guararapes, por cometer uma série de maus-tratos contra cachorro de pequeno porte da raça poodle. O animal foi perfurado com uma chave de fenda, pendurado na grade do portão da casa em uma tentativa de enforcamento e também submerso em uma bacia d’água. A situação foi denunciada por vizinhos que "não aguentavam mais ver tanto sofrimento" do cãozinho.

Ao chegarem no local indicado, os policiais encontraram o animal sem conseguir andar, com uma pata machucada e dois cortes, sendo um na cabeça e outro na barriga.

O envolvido tentou reagir à voz de prisão, mas foi contido e apresentado à Polícia Civil, para a tomada das medidas cabíveis.

