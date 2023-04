Homem rouba filhote de buldogue que estava à venda no Distrito Federal

A- A+

Um homem roubou um filhote de buldogue francês no Recanto das Emas, no Distrito Federal. Antes do roubo, ele entrou em contato com o vendedor do animal e marcou um local para finalizar a compra do pet. Contudo, na hora de pagar, o homem segurou o cãozinho e correu.

O suspeito teria negociado a compra do animal por um site de vendas e não pagou antecipadamente. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na hora da fuga com o cachorro, ele anunciou para o vendedor que estava armado e alertou para não ser seguido.

Mesmo assim, a vítima tentou seguir o suspeito, mas não obteve êxito.

O vendedor buscou a PCDF, que identificou o percurso feito pelo suspeito até sua casa por meio de um monitoramento pelas câmeras de segurança da região.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o homem com o filhote, um quilo de ração e a documentação de certificação do animal. O suspeito tinha antecedentes criminais por tráfico e estava em liberdade provisória.

