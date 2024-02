Homem se joga no rio para salvar cachorro e precisa ser resgatado por helicóptero

Um homem se jogou em um rio na Califórnia, Estados Unidos, para resgatar seu cachorro que tinha sido arrastado pela correnteza. Apesar do esforço, o tutor não só não conseguiu encontrar o animal como precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

A história teve um final feliz graças à equipe do Corpo de Bombeiros. Para ser resgatado, o tutor precisou ser içado por um helicóptero. O pet foi encontrado próximo às margens do local e conseguiu sair da água sozinho.

O estado da Califórnia está enfrentando chuvas torrenciais durante esta semana, por isso acidentes em decorrência do fluxo dos rios estão sendo registrados.

Esse resgate aconteceu na segunda-feira (5) e, de acordo com a Fox News, o tutor estava consciente no momento em que foi salvo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal teve ferimentos leves e recebeu atendimento em um abrigo.

Confira o vídeo do resgate:





Los Angeles Fire Department successfully rescued a man struggling in raging water, while his dog somehow managed to escape on his own.https://t.co/PFXQ88Xt0P pic.twitter.com/HUEbGIeCT2