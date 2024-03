A- A+

Hospital Pelópidas Silveira, no Recife, promove encontro de pets de seus funcionários A iniciativa serviu como momento de socialização para famílias de trabalhadores do local

Dignos de carinho, cuidado e amor, os animais domesticados dão apoio emocional e social para seus tutores. Por isso, pets são vistos cada vez mais como parte das famílias. As empresas e instituições públicas já passaram a reconhecer esse vínculo, como o Hospital Pelópidas Silveira (HPS), localizado no Curado, Zona Oeste do Recife. No último sábado (9), a instituição promoveu uma confraternização para seus trabalhadores com o tema "Traga o seu Melhor Amigo".

Dezenas de trabalhadores se reuniram com suas famílias no encontro de pets

Cães, gatos, tartarugas e outros pets foram convocados para participar do evento, que possibilitou a socialização entre funcionários do hospital.

"Idealizamos um evento em que pudéssemos reunir, de forma acolhedora, animada e divertida, os funcionários e seus melhores amigos, ou seja, seus pets! Quem tem bichos de estimação sabe do amor incondicional que desenvolvemos por eles e da alegria que é poder viver momentos descontraídos como este junto com família e amigos. E pensamos, por que não?, com os colegas de trabalho? Criar um ambiente harmonioso, leve e fora da rotina hospitalar está entre as metas da Cipa ( Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio)", afirmou o diretor administrativo do Hospital Pelópidas Silveira, Gilberto Falbo, que também é o vice-presidente eleito da Comissão.

O Encontro Amigos Pet ocorreu no jardim suspenso do HPS, na área externa, e contou com toda a estrutura adequada para os tutores e pets, incluindo piscina para refrescar os cães.

A programação ainda incluiu consultas veterinárias, aplicação de vacinas, dicas de adestramento e comportamento canino, distribuição de picolés de fruta para os pets, sorteios de brindes, espaço dedicado à adoção de animais de estimação, além do concurso Pet.

Para os tutores, o evento distribuiu plantas, mudas de árvores e peixes ornamentais.

"Estamos extremamente felizes em participar do I Encontro Pet. A iniciativa não apenas fortalece os laços entre tutores e seus companheiros de quatro patas, mas também promove um compromisso coletivo com o bem-estar animal", comentou a médica veterinária Ialy Andrade, da Clínica Pet Filhos Assistência Veterinária, uma das apoiadoras do evento.

