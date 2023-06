Hospital Veterinário do Recife abre, esta semana, 400 vagas para castrações em junho

A- A+

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) irá disponibilizar 400 vagas para cirurgias de castração em cães e gatos a partir desta quinta-feira (15). As cirurgias são feitas gratuitamente e serão realizadas a partir da sexta-feira (16) até o dia 30 de junho. A abertura de vagas acontece sempre a cada quinzena.

Interessados podem fazer o agendamento da castração através da central telefônica, pelo número 4042-3034, e também pelo site da Secretaria. O horário para agendamento é das 9h às 16h.

Para ter acesso às castrações, é preciso que os tutores apresentem originais de comprovantes de residência com CEP do Recife, podendo ser faturas de concessionárias de água e de energia elétrica, de cartão de crédito ou declaração de associação de moradores com o CNPJ e assinatura do presidente da entidade, além de documento de identificação com foto.

O Hospital Veterinário do Recife fica situado na avenida Professor Estevão F. da Costa, S/N, no Cordeiro, na Zona Oeste da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e nos finais de semana, para atendimentos de urgência e pequenos socorros, das 7h às 13h.

