Hospital Veterinário do Recife amplia funcionamento e atenderá também aos finais de semana

O Hospital Veterinário do Recife (HVR), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade, terá funcionamento ampliado. A partir destes sábado (27) e domingo (28), o equipamento vai funcionar em todos os finais de semana, das 7h às 13h. Durante os dias úteis da semana, o equipamento já atende das 7h às 18h.



O HVR é gerido pela Prefeitura do Recife e oferece atendimento veterinário gratuito para animais de pequeno porte. Para ir à unidade, o tutor de pet precisa apresentar documento de identificação e comprovante de residência que comprove sua moradia na capital pernambucana.

Além de atendimento ambulatorial e pequenos socorros, o hospital também realiza exames, castrações e atualizações de vacinas.

“Nossa cidade tem oferecido aos animais um serviço de qualidade, num lugar de confiança, com profissionais extremamente qualificados e, agora, vamos ampliar a rede de assistência veterinária do Recife. A iniciativa está inserida nos esforços do governo de fortalecer as políticas públicas de proteção e bem-estar animal, honrando o compromisso e o respeito que o Recife tem com todos os recifenses, incluindo os que têm quatro patas”, disse Andreza Romero, secretária dos Direitos dos Animais.





O Hospital Veterinário do Recife fica localizado na Avenida Professor Estevão Francisco da Costa, S/N, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste.

