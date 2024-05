A- A+

Hospital Veterinário do Recife começa a oferecer tratamento para esporotricose em gatos Animais podem ser atendidos via consulta ou emergência; após a confirmação, a medicação é gratuita

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) começou a oferecer tratamento gratuito para esporotricose em gatos. A doença, causada pelo fungo Sporothrix, ameaça a vida de felinos, visto que são os animais que mais sofrem com a doença. Apesar de o fungo conseguir contaminar humanos, cachorros e outros animais, a doença é mais letal para os gatinhos.



O tratamento no HVR é feito da seguinte forma: o tutor agenda a consulta por telefone ou leva o pet de forma emergencial para o local. Após a confirmação da doença, todos os medicamentos são disponibilizados gratuitamente, assim como o acompanhamento veterinário.

A cada encontro, já ficará marcado o retorno para recolher a nova medicação - caixa com 30 comprimidos ao mês - e, consequentemente, fazer o acompanhamento do animal.

Exames para confirmar a condição também serão realizados pelo hospital, que é localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Com a confirmação, o tratamento, que dura em média seis meses, será oferecido inteiramente no HVR.



Protetores animais cadastrados no edital Meu Amigo Protetor receberão cinco caixas do remédio mensalmente - animais em situação de vulnerabilidade estão mais suscetíveis à doença.



Hospital Veterinário do Recife

O HVR fica na Avenida Professor Estevão F. da Costa, 23, no bairro do Cordeiro. O horário de atendimento é das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, o local funciona das 7h às 13h apenas para emergências.

Agora cinco novos telefones estão disponíveis para quem precisar agendar serviços no Hospital Veterinário do Recife e realizar denúncias. Em todos os números, apenas os quatro últimos algarismos mudam.



São os seguintes:

(81) 99480-3666 e (81) 99480-3705 (Consulta);

(81) 99480-3767 e (81) 99480 3793 (Exames); e

(81) 99480 3798 (Denúncia).



Em breve, toda a operação retornará o uso de um único contato, informa o hospital.

Veja também

Folha Pet Hospital Veterinário do Recife começa a oferecer tratamento para esporotricose em gatos