A- A+

Hospital Veterinário do Recife expande atendimento com dois novos consultórios provisórios A medida deve reduzir o tempo de espera de atendimento

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) abriu dois consultórios provisórios para ampliar o suporte à população e reduzir o tempo de espera para pets e seus tutores. Nos locais serão realizados atendimentos para vacinação antirrábica, triagem e consultas clínicas.

As novas instalações do HVR estão em funcionamento desde a quarta-feira (16), e a equipe de veterinários foi remanejada em novos horários para atender a demanda dos dois consultórios provisórios.

A estrutura foi instalada dentro da unidade e montada com os equipamentos necessários para os atendimentos veterinários. O Hospital Veterinário do Recife fica na avenida Professor Estevão Francisco da Costa, no Cordeiro.

A aquisição é uma adição estratégica para atender à crescente demanda do HVR ao mesmo tempo em que o hospital passa por obras para ampliar a capacidade permanente de atendimento.

“A aquisição dos consultórios é um dos muitos passos planejados para aprimorar o Hospital Veterinário do Recife. As obras de ampliação da unidade já estão em andamento, e nós estamos investindo em iniciativas que reforcem a capacidade do hospital de atender a uma variedade maior de casos. Estamos empenhados em oferecer um serviço de saúde animal de ainda mais excelência, desde agora até a inauguração e posteriormente, garantindo cuidados completos aos animais da nossa cidade”, pontua a secretária Andreza Albuquerque.

As obras para a triplicação do prédio começaram em julho e têm previsão de conclusão no primeiro semestre de 2024. Com a ampliação, o HVR passará de 333 metros quadrados para 839 metros quadrados e terá capacidade para realizar 5 mil atendimentos, 1.800 cirurgias e mil exames de imagem por mês.

Veja também

Folha Pet Hospital Veterinário do Recife expande atendimento com dois novos consultórios provisórios