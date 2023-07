A- A+

Hospital Veterinário do Recife inicia obras de ampliação para duplicar atendimentos; espaço será 24h Aporte é de R$ 2,3 milhões. O obra deve ser concluída no primeiro semestre de 2024

O Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Melo (HVR), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital, deu início às obras das novas instalações que pretendem duplicar a capacidade de atendimento.



Com a expansão, a unidade prevê aumento de 3,5 mil para 5 mil atendimentos mensais, além da realização de 1.800 cirurgias e 1 mil exames de imagem por mês. Após a reforma, o espaço também passará a atender 24 horas.



De acordo com a Prefeitura do Recife, o aporte é de R$ 2,3 milhões na intervenção, que tem prazo de ser concluída no primeiro semestre de 2024.

Obras no Hospital Veterinário do Recife. Foto: Rodolfo Loepert/Prefeitura do Recife

O Hospital Veterinário do Recife passará a ter mais do que o dobro da área existente, passando de 333 m² para 839 m². Depois do período de reforma, o local vai contar com duas salas de cirurgia, ambas com sala de pré e pós-operatório, oito salas para consultórios veterinários e farmácia.



Atualmente, o Hospital Veterinário do Recife conta com quatro ambulatórios, sala para triagem, bloco cirúrgico, sala de preparo, centro de diagnóstico por imagem, laboratório de hematologia e sala de fluidoterapia.





"Durante a execução da obra, o hospital continuará funcionando normalmente e, quando esse segundo módulo ficar pronto, iremos interligar os dois e cumprir com mais um compromisso que firmamos lá atrás, que é ter o primeiro hospital público 24 horas da nossa cidade para atender aos nossos animais”, afirmou o prefeito João Campos, que visitou o canteiro de obras nessa segunda-feira (17).



A secretária executiva dos Direitos dos Animais, Andreza Romero, também estava presente e expressou a sua satisfação com a intervenção.



“O hospital já está funcionando nos fins de semana, das 7h às 13h, mesmo com as obras a todo vapor. Eu só tenho a agradecer ao prefeito pela sensibilidade em relação à causa animal, que tem demandas muito antigas na cidade”, disse Andreza.

Obras no Hospital Veterinário do Recife. Foto: Rodolfo Loepert/Prefeitura do Recife

Inaugurado em 2017, na av. Prof. Estevão Francisco da Costa, s/n, no bairro do Cordeiro, o HVR tem o objetivo de oferecer atendimentos clínicos e emergenciais para cães e gatos de moradores da cidade do Recife, sobretudo, da população de baixa renda.



Mensalmente, o local realiza cerca 3,5 mil procedimentos, sendo cirurgias e consultas, entre urgência, emergência e ambulatoriais. Desde sua inauguração, o HVR já castrou mais de 30 mil animais e, somando todos os atendimentos, realizou quase 100 mil procedimentos.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, 7h às 18h, e aos sábado e domingo, das 7h às 13h. Para castração e consultas, é necessário agendar pelo telefone (81) 4042-3034.

