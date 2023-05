A- A+

Idosa apresenta melhora e sai do CTI após visita do seu cachorro A situação aconteceu em Belo Horizonte (MG)

Após mais de 30 dias internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital em Belo Horizonte (MG), Maria Isabel Salom, de 88 anos, apresentou melhora após uma situação inusitada: a visita de seu cãozinho, Didico. A idosa estava com um quadro respiratório grave, com Doença Pulmonar Crônica Obstrutiva (DPCO).

Segundo a Comissão de Infecção Hospitalar da unidade, existe um protocolo para a visita de animais com regras bem rígidas. Para chegar até o paciente, o pet precisa estar na caixinha de transporte, e é exigido também um laudo feito por um médico veterinário atestando a saúde do bichinho, além da apresentação do cartão de vacina em dia e de um banho.

De acordo com familiares de Maria Isabel, ela perguntava sobre o cãozinho enquanto estava internada. Por conta desse interesse, a visita do pet foi proposta.



A equipe médica relatou que a idosa estava evitando conversar, sem reagir aos estímulos e tratamentos. Ao ver o animalzinho de estimação, ela abriu os olhos e começou a prestar atenção.

Após a visita do animal, os profissionais perguntaram se ela queria a visita com mais frequência e ela, prontamente, falou que "Sim".

O cão Didico, então, passou a fazer visitas à sua tutora. Maria Isabel ficou mais cooperativa e atuante na fisioterapia após a visita do animal. Seis dias após a primeira visita, a idosa saiu da CTI para o quarto comum do setor médico.

Veja também

Saúde Infantil Pesquisadores apontam alto risco de volta da poliomielite no Brasil