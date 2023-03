A- A+

Uma mulher de 82 anos foi presa em Minas Gerais por enterrar um cachorro com vida. O animal pertencia à sua vizinha, que reparou a terra mexida no quintal pela manhã. De acordo com a acusada, que assumiu o crime, o latido do animal estava incomodando.



A situação aconteceu nesta terça-feira (7), na cidade de Planura, no Triângulo Mineiro.





A tutora do animal relatou que foi acordada pela vizinha que reclamou do barulho do animal e contou o que havia feito com o pet. Ao notar o espaço com terra mexida no quintal, a tutora do cãozinho cavou com uma enxada para encontrar o animal.



Durante a escavação, a tutora percebeu que o animal estava ainda com vida. Em um vídeo do resgate é possível observar o animal em movimento enquanto parte do seu corpo ainda estava coberta por terra. Os riscos à vida do animal pela situação de estresse a que seu corpo foi submetido estão sendo monitorados por sua tutora e um profissional veterinário.



Aos policiais, a idosa confessou ter enterrado o cachorro e ainda afirmou que “enterraria de novo” se houvesse necessidade. Ela foi presa em flagrante por maus tratos.

Veja o vídeo do resgate:



Idosa é presa por enterrar cachorro da vizinha vivo em Minas Gerais - https://t.co/emRU2QarGB pic.twitter.com/2haaUBeLM7 — Folha de Pernambuco (@folhape) March 11, 2023

Veja também

Folha Pet Idosa é presa por enterrar cachorro da vizinha vivo em Minas Gerais; veja vídeo