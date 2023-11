Inteligência Artificial está sendo usada para traduzir sons e expressões faciais de gatos

Já imaginou compreender o que o seu gatinho está querendo comunicar quando mia ou faz uma expressão facial diferente do comum? Uma pesquisa da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, vai usar a Inteligência Artificial (IA) para traduzir o que felinos e outros animais estão dizendo.

Recentemente, uma pesquisa identificou 276 expressões faciais em gatos que convivem com outros pets e pessoas. Os dados colhidos para possibilitar esse estudo, se catalogados em uma IA, podem determinar padrões faciais de linguagem comum nestes animais.

"Há uma riqueza maior nas expressões dos gatos do que imaginamos, e a IA é boa na classificação de imagens", disse, ao The Guardian, o pesquisador Daniel Mills, do grupo de pesquisa que faz o mapeamento de expressões faciais de felinos.