Inverno aumenta o risco de problemas respiratórios nos pets

Tosse, espirros, febre e coriza. Assim como os humanos, os animais também sofrem com esses sintomas em uma época mais fria do ano. As doenças respiratórias podem afetar cães e gatos durante o ano todo, mas ocorrem com maior frequência no inverno, principalmente por causa da maior exposição à umidade e mudanças climáticas que envolvem o período.



A mudança de temperatura tende a reduzir a imunidade do animal, que pode ficar mais suscetível a doenças respiratórias. Para amenizar a exposição do pet, o tutor deve sempre ficar atento aos hábitos do animal. Se ele não está comendo bem, pode ser sinal de uma inflamação na garganta, por exemplo.

Os vírus e as bactérias podem causar problemas respiratórios tanto em cães quanto em gatos. Esses microrganismos são transmitidos de animal para animal, e os principais sintomas são espirros, secreção nasal, tosse, secreção ocular, apatia, febre e perda de peso.



O contágio por vírus respiratórios pode acontecer, por exemplo, quando um cachorro saudável tem contato com um cachorro infectado por meio da secreção nasal, ou quando o contato acontece por objetos e locais contaminados, como bebedouros, comedouros e brinquedos. Como modo de prevenção, o tutor pode evitar deixar o pet exposto a outros animais sintomáticos.



Embora alguns sintomas possam não parecer sérios para o tutor, não devem ser subestimados.

“Muitos deles podem evoluir para quadros mais graves, como uma pneumonia ou podemos estar diante de agentes mais perigosos como o vírus da cinomose canina, que pode passar de alterações respiratórias para complicações neurológicas, podendo ocorrer inclusive o óbito”, explicou a médica veterinária Annie Tenório, que atua na plataforma Vet4All.

A gripe canina pode ser prevenida por meio da vacinação. Já os gatos não contam com vacina para o vírus. O tratamento tanto para cães quanto para gatos se dá por meio de remediação dos sintomas apresentados, por intermédio de avaliação médica.

