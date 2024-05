Jaboatão disponibiliza tratamento para esporotricose em gatos através do CVA

A- A+

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, disponibiliza tratamento para gatos infectados com esporotricose (infecção na pele causada pelo fungo Sporothrix) dentro da rede pública de atendimento. O tratamento da doença, que pode ser fatal para felinos, é oferecido pelo Centro de Vigilância Ambiental (CVA) de segunda a quarta-feira, das 8h30 às 11h30.



O atendimento no centro de vigilância é por demanda espontânea, ou seja, basta levar o animal até o CVA. É importante que o tutor apresente documentos pessoais de RG, CPF e comprovante de residência.



A esporotricose é caracterizada por feridas na pele do animal, e o tratamento é à base de medicamento antifúngico chamado Itraconazol, com duração mínima de seis meses. A medicação é disponibilizada gratuitamente pelo município, tanto para o animal quanto para a população. A cada 30 dias, o gato é reavaliado pela equipe médica.

“Caso o tutor ou tutora perceba alguma ferida no seu gato, poderá levá-lo até o centro para ser avaliado pela nossa equipe. É importante procurar atendimento o quanto antes para evitar problemas mais graves, tanto para o animal quanto para o tutor”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde, Vânia Freitas.

Desde 2018, o município disponibiliza tratamento gratuito para gatos com esporotricose. Segundo a prefeitura, mais de 1.100 felinos receberam atendimento e foram curados. Somente este ano, aproximadamente 550 gatos foram atendidos e estão em tratamento no CVA.

Animais infectados pelo fungo podem transmitir a doença para os tutores. Em caso de suspeita, tutores devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para ser avaliado e receber o diagnóstico e tratamento médico adequado.

Serviço:

Centro de Vigilância Ambiental do Jaboatão dos Guararapes

Local: Avenida Eixo da Integração, s/n, Muribeca (próximo à UPA de Engenho Velho)

Atendimento: Segunda a quarta-feira, das 8h30 às 11h30.

Informações: 3134-9750

