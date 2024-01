Jaboatão dos Guararapes inicia microchipagem de cães e gatos cuidados por protetores

A- A+

Cães e gatos cuidados por protetores em Jaboatão dos Guararapes começaram a receber microchips implantados pela prefeitura do município, localizado na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Secretaria Executiva de Bem - Estar Animal, a implantação visa à "gestão mais eficiente e abrangente da saúde animal, garantindo que cada cão e gato sob a tutela dos protetores sejam devidamente atendidos e acompanhados".



Com o chip, a identificação dos animais facilita, por exemplo, a vacinação - equipes com veterinários e assistentes vão ao endereço de cada protetor, realizando o serviço.

O programa começou nesta quinta (18), em Jaboatão Centro, e a expectativa é de que sejam realizadas 60 microchipagens por dia. Atualmente, a secretaria contabiliza 48 protetores e, para ser contemplado com o serviço, outros protetores devem se inscrever neste link.



Para a colocação do chip, não é preciso nenhuma preparação especial para o aluno. O dispositivo é colocado sob a pele, no meio do pescoço, abaixo das orelhas.

"A microchipagem dos meus animais facilita a identificação deles, além de poder vaciná-los, tudo isso na minha casa. Isso sem contar que eles passaram na triagem e serão castrados logo", comentou Cláudio de Santana, cria 15 animais - 11 gatos e quatro cães - e mora no bairro Vila Rica. " A microchipagem é uma ferramenta valiosa para a identificação eficiente dos animais, contribuindo para sua segurança e saúde", afirmou Bruno Dantas, secretário executivo municipal do Bem-Estar Animal .

