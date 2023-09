A- A+

Leishmaniose visceral: Brasil está na lista dos países com maior concentração da doença Doença é transmitida por meio da picada do mosquito palha

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), Brasil, Sudão, Quênia e Índia são os países com maior concentração de leishmaniose visceral no mundo, somando mais da metade dos casos.



A doença, que é transmitida por meio da picada do mosquito palha (flebotomíneo), atinge principalmente cães. Os animais infectados não transmitem para outros pets ou para humanos, mas a falta de tratamento para a doença pode levá-los à morte.

“É importante destacar que o contágio pela leishmaniose é dado somente pela picada do mosquito palha infectado. Os cães, mesmo que infectados, não têm a capacidade de transmitir o vírus para os seres humanos”, reforçou a médica veterinária Renata Pinheiro, da plataforma de saúde saúde para cães e gatos Guiavet.

Os principais sintomas no cachorro acometido pela doença são apatia, perda de apetite, febre, anemia, emagrecimento progressivo, pelo sem brilho, queda de pelo, aparecimento de feridas na pele (em maior frequência no focinho, orelha e face), crescimento exagerado da unha. E, eventualmente, também podem ser encontradas alterações renais, articulares, oculares, neurológicas e gastrointestinais.

No entanto alguns desses sintomas são bem parecidos com os de outras doenças, e também existe a possibilidade de o cachorro infectado pela leishmaniose não apresentar nenhum sinal clínico. Dessa forma, a melhor maneira de diagnosticar e tratar o seu pet é levá-lo a uma consulta com o médico veterinário para a realização de exames.

Apesar de não ser uma doença comum em gatos, é possível que bichanos também sejam diagnosticados com leishmaniose. Os principais sintomas apresentados pelos felinos são lesões cutâneas, como dermatites e nódulos no corpo. Ao identificar sintomas em seu pet, o tutor deve levar o animal ao veterinário para que o diagnóstico correto seja realizado.

Já o meio mais conhecido de prevenção da leishmaniose canina é com o uso de coleiras impregnadas com inseticidas para afastar o mosquito do animal. A época de maior concentração de mosquitos no Brasil é o verão, então é preciso mais atenção aos sintomas da leishmaniose nesse período.

Além das coleiras, há opções de pipetas e sprays com propriedades repelentes, que também são eficientes para evitar a picada do mosquito. Também é essencial fazer a limpeza do ambiente onde o animal vive para evitar focos do mosquito, que se desenvolve em locais ricos em matéria orgânica.

“Os métodos preventivos devem ser reforçados nas datas corretas para garantir a proteção, por isso, é importante que os tutores mantenham os controles de saúde e registro dos imunizantes aplicados nos cachorros, façam o acompanhamento veterinário frequente e a atualização dos exames periódicos”, enfatizou a veterinária.

